«Жирона» проявила интерес к капитану молодежной сборной России

Спортивный директор испанской «Жироны» заинтересовался футболистом молодёжной сборной России во время её пребывания в Колумбии.

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Как сообщил журналист Дмитрий Егоров, спортивный директор «Жироны» обратился к игрокам молодёжной сборной России в аэропорту Колумбии, где они провели два товарищеских матча. Он хотел узнать их мнение о Руслане Чобанове, а позже признался, что ему понравилась игра этого игрока.

Руслан Чобанов — воспитанник футбольного клуба «Краснодар». Первую часть сезона он провёл в аренде в саратовском «Соколе», но зимой вернулся в родную команду. В настоящее время он выступает на правах аренды за «Велес». Его контракт с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Руслан Чобанов провёл 22 матча, не отметившись результативными действиями. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость этого 20-летнего полузащитника составляет 300 тысяч евро.