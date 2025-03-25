Хорватских фанатов не накажут за демонстрацию нацистского приветствия во Франции.

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Ранее сборная Франции вышла в 1/2 финала Лиги наций, одержав победу над Хорватией дома (2:0, 5:4 по пенальти, первая игра – 0:2).

Сообщалось, что перед матчем около 300 хорватских болельщиков «пели патриотические песни, зажигали дымовые шашки и показывали нацистское приветствие».

Во время исполнения гимна Хорватии около десяти человек снова демонстрировали нацистское приветствие. После завершения игры семеро болельщиков были взяты под стражу.

Прокуратура заявила, что дело прекращено за недостаточностью доказательств, а болельщики отпущены на свободу.