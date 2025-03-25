Глушаков усомнился в качестве болельщиков «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о болельщиках «Зенита».

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«У «Зенита», так понимаю, на «Вираж» ходят и студенты, но стадион заполняется не то что искусственно, а просто, когда есть время, люди идут на стадион, потому что в городе всего одна команда», — приводит слова Глушакова Sport24.

Фанатское движение «Зенита» «Вираж» перестал ходить на матчи сине-бело-голубых после введения Fan ID.

После 21 тура чемпионата России «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка.

30 марта петербуржцы проведут матч против «Рубина». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.