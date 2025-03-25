Гюлер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер прокомментировал слухи о возможном уходе из испанского клуба из-за малого количества игрового времени. Ранее в СМИ появились новости, что турецкий футболист может покинуть клуб и недоволен своей ролью в команде.

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«Мы готовы бороться за три титула до конца сезона, и это будет захватывающе. «Реал» всегда борется за победу в каждой встрече и за каждый титул. Лично для меня единственное желание — выступать в каждом матче и помогать своей команде завоёвывать все титулы. Разговоры о моём будущем? «Реал» дал мне план, и я до сих пор в него верю. Уверен, что добьюсь успеха в клубе, я даже купил дом в Мадриде. Я очень много работаю и всегда готов играть. Люблю болельщиков «Реала», и их поддержка очень ценна для меня, очень благодарен им. Я пришёл в клуб, чтобы играть и быть важной частью этой команды. И не перестану бороться, пока не добьюсь этого», — приводит слова Гюлера Marca.

Арда Гюлер перебрался в мадридский «Реал» из турецкого «Фенербахче» летом 2023 года. Сумма сделки составила € 20 млн. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста три гола и пять голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.