Губернатор Самарской области поддержал тренера «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл встречу с руководством, главным тренером и игроками футбольного клуба «Крылья Советов». Чиновник поддержал возглавляющего самарскую команду Игоря Осинькина.

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«Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель — попасть в восьмёрку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда», — приводит слова Федорищева Sovainfo.ru.

После 21 тура РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Чертаново», «Кубань», «Тольятти».