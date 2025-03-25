Медиалигу могут переименовать

Дмитрий Кортава рассказал о планах переименовать Медиалигу.

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– Один из вариантов – смена названия Медиалиги. Медиафутбол ассоциируется с плохим – драки, ругань. Мне и многим творческим людям внутри лиги это не нравится. Про Кингс Лигу говорят, что это прикольный формат, а когда говорят про медиафутбол, идет негативный флер – как у поп-мма.

Надо донести каждому участнику лиги о работе с позиционированием, что МФЛ – это про другое. Это про еще один шанс, инновационные подходы во всем – в контенте и футболе.

Если это не получается сделать, то надо подумать о другом названии. Начинаем с чистого листа: новые принципы, уставы, кодекс подведения – это вполне реальная история.

Есть один вариант нового названия лиги, но разглашать не могу. В новом названии нет приставки «медиа». Хотелось бы, чтобы смена названия произошла в 2026 году, если в этом году не получится поменять позиционирование, чтобы МФЛ ассоциировалось с чем-то классным и положительным.

– О каких новых принципах речь?

– Если у кого-то биф, чтобы это была творческая история. Чтобы у болельщиков были новые кричалки, перфомансы. Чтобы были более строгие правила внутри футбольного поля во избежание непозволительных вещей.

Хочется заложить в новое название лиги новые принципы и философию. Тяжело перекрыть все то старое, потому что медиафутбол не всегда ассоциируется с хорошим, к сожалению.

Всем плевать, что мы ввели экспериментальные правила, на которые может опираться ФИФА. Плевать, что у нас ребята создают уникальный контент, который уже становится примером для профессиональных команд.

Но говорят в первую очередь о том, как кто-то с кем-то подрался и поругался, хотя это есть во всех лигах, – сказал технический директор Winline МФЛ.

Отметим, что Кортава также является заместителем директора департамента развития ФНЛ.