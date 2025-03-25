Губочан назвал условие приезда на празднование столетия «Зенита»

Экс-защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал корреспонденту «Спорту День за Днем» о возможном приезде в Петербург в мае на празднования 100-летия питерского клуба.

– Я получил приглашение от «Зенита» на празднование, но пока не могу сказать, приеду ли. Все зависит от того, как будут идти дела у «Жилины» в нашей лиге, ведь я все еще профессионал (смеется), – отметил Губочан.

– Долго еще планируете выходить на поле?

– В этом году мне будет 40. По окончании сезона решу, как будет дальше.

Несмотря на возраст, Губочан – твердый игрок основного состава «Жилины», ее капитан. При этом родная команда Томаша идет в верхней тройке, делит второе место с «Трнавой». Оба клуба отстают от лидирующего «Слована» на 7 очков. При этом отрыв от нижних соперников довольно велик, и может так случиться, что к концу мая «Жилина» уже обеспечит себе место в еврокубках, и Губочан сможет приехать в Петербург.