Клубы Ла Лиги теряют сотни миллионов евро в год из-за пиратского контента

Клубы Ла Лиги теряют 600-700 млн евро в год из-за пиратского контента.

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Об этом организация сообщила в своем отчете. По их информации, 59% испанцев хотя бы раз в месяц пользуются нелегальными источниками контента.

Этот показатель на 25% превышает среднее значение по Евросоюзу. Бурный рост пиратства (на 36,5%) произошел в период с 2021 по 2023 год.

Ла Лига рассказала, что создала автоматизированные инструменты мониторинга, позволяющие блокировать IP-адреса, деактивировать пиратские домены и удалять нелегальный контент в социальных сетях и на стриминговых платформах.

Система на основе искусственного интеллекта также позволяет обнаруживать более 3 000 незаконных трансляций по ходу матча в Испании и Португалии.

Лига отдельно подчеркнула, что в борьбе с мошенничеством требуется ответственность со стороны крупных технологических компаний, таких как Google и Telegram, в защите прав на вещание.