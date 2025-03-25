В Мексике разочарованы игрой защитника Монтеса в «Локомотиве»

В Мексике считают, что уровень игры Монтеса в «Локомотиве» не соответствует ожиданиям
Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, заявил, что уровень игры защитника Сесара Монтеса в московском «Локомотиве» не соответствует ожиданиям.
«Выступление Сезара Монтеса за сборную было хорошим. Он сыграл только в финале, но отыграл всю игру и достойно выполнил свою работу. Он проиграл пенальти с Панамой после того, как споткнулся и упал на траву, но остальная часть игры прошла нормально. В «Локомотиве» же его уровень не соответствует ожиданиям. Плюс его сравнивают с соотечественником Луисом Чавесом. Думаю, он бы мог стать значимым игроком для «Локомотива», каким является в сборной Мексики», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.