Болгария оценила возможность проведения матча со сборной России

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.

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"В этом году игра со сборной России невозможна — у нашей команды матчи отбора к чемпионату мира и игры Лиги наций. Когда возможен этот матч? В следующем году. Возможно, летом", - цитирует Котева Sport24.

На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Болгария в этом рейтинге занимает 82-е место.

Напомним, что сегодня, 25-го марта, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Замбии, встреча состоится на "ВТБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ранее национальная команда России одержала победу со счетом 5:0 над сборной Гренады.

В июне сборная России проведет домашнюю товарищескую встречу с национальной командой Нигерии, а также сыграет на выезде с Белоруссией.