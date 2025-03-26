Орлов о конфликтах в «Зените»: «Не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Пытается вбить клин между Глушенковым и Семаком? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим»
Геннадий Орлов допустил, что журналисты создают слухи о конфликтах в «Зените».
Ранее сообщалось, что после игры со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (1:2) Максим Глушенков перебил Сергей Семака во время речи в раздевалке, сказав ему: «Учись тренировать».
Также в СМИ появилась информация, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев после игры зашел в раздевалку команды и высказал игрокам свое недовольство в жесткой и громкой форме.
«Мог ли Глушенков в раздевалке сказать Семаку «Учись тренировать»? Не знаю... А вы не считаете, что кто-то раскачивает лодку? Кто? Журналисты, поклонники одной московской команды, допустим. Может, кто-то пытается и дальше вбить клин между Глушенковым и Семаком и показать, что в «Зените» все развалено? На данный момент Глушенкову стало сложнее пробиваться в стартовый состав. Справа, помимо него, могут играть и Луис Энрике, и Лусиано. Так что посоветовал бы Максиму забыть о российском паспорте, который на бумаге дает ему определенное преимущество, и работать на полную катушку», – сказал комментатор Геннадий Орлов.