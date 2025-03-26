Геннадий Орлов допустил, что журналисты создают слухи о конфликтах в «Зените».

Ранее сообщалось, что после игры со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (1:2) Максим Глушенков перебил Сергей Семака во время речи в раздевалке, сказав ему: «Учись тренировать».

Также в СМИ появилась информация, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев после игры зашел в раздевалку команды и высказал игрокам свое недовольство в жесткой и громкой форме.