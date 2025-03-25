Стал известен чистый убыток «Локомотива» в 2024-ом

«Локомотив» заработал на трансферах более миллиарда рублей за год.

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Московский клуб представил финансовый отчет за 2024 год. Из него следует, что доходы «Локомотива» от продажи и аренд игроков составили 1,3 млрд рублей – столько же, сколько расходы на трансферы. За предыдущий отчетный период «Локомотив» заработал на трансферах на 870 млн рублей меньше.

Общий доход клуба составил 8,4 млрд рублей – на 96 млн меньше, чем в 2023 году.

Доходы от спонсоров составили 5,5 млрд рублей – на 960,6 млн меньше, чем в прошлом году. Из них 4,65 млрд клуб получил от генерального спонсора ОАО «РЖД» – это на 1,2 млрд рублей меньше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Долги «Локомотива» со сроком погашения до 1 года сократились на 187 млн рублей и составили 2,6 миллиарда.

Чистый убыток клуба составил 798,5 млн рублей – на 428 млн меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.