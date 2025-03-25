Титов: возможно, Гренаде и я бы забил в свои 48 лет

Ветеран «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о рекорде 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы по количеству голов в составе сборной России. Недавно форвард отметился взятием ворот в игре с Грендой (5:0) и стал самым результативным игроком в истории национальной команды (на его счету 31 гол).

© Чемпионат.com