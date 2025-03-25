«Оренбург» уволил опытного сотрудника за то, что он ездил домой обедать

Футбольный клуб «Оренбург» уволили менеджера по работе с болельщиками Алексея Балдина. Руководство приняло такое решение из-за того, что сотрудник ездил домой обеда, информирует «Mash на спорте».

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Отмечается, что Балдин работал в клубе 12 лет. Мужчина не хотел обедать в столовой и ездил домой. Сначала ему вынесли предупреждение и попросили оставаться в расположении клуба, но Алексей отказался есть готовую еду и продолжал ездить домой.

За непослушание и обеденные поездки домой Балдина сняли с должности. При этом руководство «Оренбурга» предложило сотруднику вариант расставания «по-хорошему» — ему предложили написать заявление по собственному желанию. Алексей согласился на такой вариант.