ЭСК поддержала решение засчитать второй гол Мартинса «Зениту»

ЭСК РФС поддержала решение засчитать второй гол Кристофера Мартинса «Зениту».

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«Спартак» победил со счетом 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ. Мартинс забил победный гол москвичей на 90-й минуте. Главный арбитр встречи Сергей Иванов засчитал взятие ворот после проверки ВАР на предмет возможного офсайда.

После матча «Зенит» обратился по данному эпизоду в ЭСК.

Экспертно-судейская комиссия признала, что Иванов засчитал гол Мартинса правильно.