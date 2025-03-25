ЭСК поддержала решение засчитать второй гол Мартинса «Зениту»
ЭСК РФС поддержала решение засчитать второй гол Кристофера Мартинса «Зениту».
«Спартак» победил со счетом 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ. Мартинс забил победный гол москвичей на 90-й минуте. Главный арбитр встречи Сергей Иванов засчитал взятие ворот после проверки ВАР на предмет возможного офсайда.
После матча «Зенит» обратился по данному эпизоду в ЭСК.
Экспертно-судейская комиссия признала, что Иванов засчитал гол Мартинса правильно.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации», – говорится в заявлении комиссии.