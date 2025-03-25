Медведев опроверг, что обматерил игроков «Зенита» после поражения от «Спартака»

Александр Медведев отрицает, что ругался матом после поражения от «Спартака».

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Ранее сообщалось, что Медведев зашел в раздевалку «Зенита» после поражения в 21-м туре Мир РПЛ (1:2) и в грубой форме высказал игрокам свое недовольство.

Также появилась информация что председатель правления сине-бело-голубых произнес фразу: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите на ###» (на фиг – Спортс’’).

«Это брехня», – сказал Медведев.

После 21-го тура «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям – обе команды набрали по 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 балла.