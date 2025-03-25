Первая лига России, ФНЛ, обзор 25-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

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Самый яркий тур весны.

Странный автогол и перемены в топ-4. Главные события Первой лиги
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Пока Артём Дзюба ставил рекорд сборной России, а в Лиге наций играли лучшие матчи в истории турнира, футболисты Мелбет Первой лиги порадовали российских болельщиков прекрасным футболом. Рассказываем, что случилось в 25-м туре.

«Енисей» — «Нефтехимик»

Магические свойства красноярского манежа или грамотная тактическая работа Андрея Тихонова — каждый выберет сам. Описать, что произошло на девятой минуте с вратарём Николаем Присяженко, тяжеловато. Но счёт был открыт именно очень странным образом. Со вторым голом вопросы есть уже к обороне гостей – такими ошибками они буквально отдали «Енисею» три очка. Во втором тайме нижнекамцы упустили два топ-момента: сначала чудом не забил Саид Алиев, а после розыгрыша свободного удара мяч из пустых ворот вынес защитник «Енисея» Александр Масловский. Плюс с добивания не забил Данила Емельянов. Попасть с его позиции было сложновато. Победу «Енисея» омрачила лишь травма основного вратаря Егора Шамова.

«Енисей» теперь не проигрывает уже шесть матчей подряд (четыре победы и две ничьих), набрал 37 очков и идёт в шести очках от зоны топ-4. «Нефтехимик» — в семи от зоны вылета.

«Алания» — «Сокол»

Противостояние команд из зоны вылета (да ещё и перед решающими матчами сезона) никогда не уступит по крутости играм клубов из верхней части. Матч в Грозном — украшение сезона, в первую очередь – эмоционально. Вот главные хайлайты (но обзор посмотреть не забудьте):

В эпизоде с победным голом на 88-й минуте могло показаться, что в меньшинстве на поле находилась другая команда. Потрясающая победа «Алании», а «Соколу» и его болельщикам желаем прервать столь неудачную серию.

«Алания» победила впервые за девять (!) матчей и сравнялась по очкам с идущей в спасительной зоне «Уфой», но уфимцы выше за счёт дополнительных показателей. «Сокол» же уступил сопернику 16-ю строчку и отстаёт от владикавказцев и зоны спасения на одно очко.

«КАМАЗ» — «Тюмень»

Бодрое начало матча от «Тюмени» сменилось мощной 20-минуткой от «КАМАЗа» во втором тайме. В итоге нестабильная в плане создания моментов игра закончилась фантастическим/космическим/удивительным/чудесным (пишите свой вариант описания в комментарии) голом со штрафного от Никиты Печенкина. Идеальная траектория.

«КАМАЗ» после этого поражения – в шести очках от зоны вылета. «Тюмень» по-прежнему последняя, но уже в трёх очках от зоны спасения.

«Торпедо» — «Родина»

Всегда тяжело описывать нули на табло, но команды насоздавали моментов, чтобы забить по парочке мячей друг другу. «Торпедо» продолжает терять очки и всё дальше отпускает первую строчку (отставание в пять очков), а «Родина», наоборот, укрепляет свои позиции, отдаляясь от зоны вылета. Вообще, у команды Олега Кононова лишь одна победа, две ничьих и поражение в четырёх матчах после возобновления сезона. Неудивительно, что появились слухи о недовольстве руководства тренером и новым спортивным директором клуба Ари.

«СКА-Хабаровск» — «Ротор»

Хабаровчане играли с преимуществом и до удаления Алексея Шумских, а в большинстве казалось, что их гол станет делом времени. Так и получилось. 21 удар по воротам (шесть в створ) — против футболистов Хабаровска скорее была реализация, чем спокойная игра вратаря Никиты Чагрова. Невезение закончилось на 83-й минуте. Это четвёртая победа хозяев в пяти матчах. А для «Ротора» – первое поражение в семи. Но про топ-4 задумываться рановато: «СКА-Хабаровск» в пяти очках от зоны топ-4, «Ротор» — в 10.

«Уфа» — «Балтика»

«Уфа» – с повторением антирекорда. В 2020 году они получили 0:6 от «Зенита», а теперь – от «Балтики». Точно не так вратарь «Балтики» Илья Свинов хотел начать официальную часть своей аренды в «Уфе». Причём дело тут не только в классе команд – бо́льшую часть голов гостям подарила именно оборона «Уфы» во главе с экс-вратарём «Спартака».

Теперь «Балтика» оторвалась на пять очков от второго места (с 16 сентября прошлого года команда вообще не проигрывает). С первым местом по итогу сезона всё понятно? «Уфа» же всё ещё вне зоны вылета, но «Алания» сравнялась с уфимцами по очкам.

«Сочи» — «Шинник»

«Сочи» играл с преимуществом, но «Шинник» показал мастерство реализации: два удара в створ – два гола. «Сочи» при множестве ударов (11) попасть в створ также удалось дважды. А единственный гол хозяева забили с пенальти. Команда Морено, занимающая третье место, проиграла впервые за восемь встреч. А для «Шинника» это вторая победа подряд – такого в этом сезоне ещё не было.

«Чайка» — «Черноморец»

«Чайка» больше атаковала и владела мячом, но «Черноморец» мастерски реализовал два момента. Идеальный удар Егора Иванова и хладнокровие Гедеона Гузины — клуб из Новороссийска по-прежнему в борьбе за выход в РПЛ. Это шестая победа в последних восьми матчах – команда вернусь в топ-4.

«Урал» — «Арсенал»

У «Урала» дела после зимней паузы идут переменчиво: лишь в одной из четырёх встреч после возобновления сезона удалось победить (две ничьих и поражение): теперь клуб вылетел из топ-4. Отрыв всего одно очко, но тенденция у уральцев в отношении выхода в РПЛ выдалась нездоровая. «Арсенал» же в 10 очках от зоны топ-4 и в 11 – от зоны вылета – кажется, тут команда уже ни на что не претендует.

Футбол
Илья Свинов
Никита Печенкин
Никита Чагров
Александр Масловский
Данила Емельянов
Егор Шамов
Алексей Шумских
Саид Алиев
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Артем Дзюба
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