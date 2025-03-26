ФИФА утвердила призовой фонд клубного чемпионата мира 2025 года

ФИФА утвердила модель распределения призовых нового клубного чемпионата мира 2025 года, которая включает призовой фонд в размере $ 1 млрд для 32 участвующих клубов, а также значимую и новаторскую модель глобальной солидарности. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Победители Клубного чемпионата мира 2025 года заработают до $ 125 млн. Модель распределения призовых на турнире будет включать общий призовой фонд — $ 1 млрд, в том числе $ 475 млн за спортивные достижения и $ 525 млн за участие. Участники УЕФА получат больше всех, а размер вознаграждения зависит от рейтинга и доходов — от $ 12,81 млн до $ 38,19 млн, представители Южной Америки — по $ 15,21 млн, остальные — от $ 9,55 млн и ниже.