Экс‑менеджер «Оренбурга» прокомментировал новости о своем увольнении

Бывший менеджер по работе с болельщиками «Оренбурга» Алексей Балдин заявил «Матч ТВ», что информация о его увольнении за отказ ходить в клубную столовую не соответствует действительности.

© ФК «Оренбург»

Ранее Telegram‑канал «Mash на спорте» сообщил, что Балдин покинул свою должность из‑за того, что отказывался обедать в столовой и уезжал питаться домой.

Балдин отметил, что сам принял решение покинуть футбольный клуб, никто его не принуждал к таким действиям.

— Не понимаю откуда вышла данная информация. Еда, столовая — глупости. Никто мне не намекал на увольнение, я сам решил завершить этот этап, — сказал бывший сотрудник «Оренбурга».

— Данная информация не соответствует действительности, сотрудник по работе с болельщиками покинул клуб по собственному желанию. Алексей провел в клубе много плодотворных лет, мы благодарим его за вклад в историю ФК «Оренбург». Клуб не смог уговорить Алексея остаться, — сообщили «Матч ТВ» в клубе и отметили, что «никакой столовой, где все должны (цитата) «есть готовую еду» в клубе нет».

«Оренбург» с 11 очками занимает 16‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

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