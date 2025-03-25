В «Зените» категорически не согласны с решением ЭСК по второму голу «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые категорически не согласны с решением ЭСК по второму голу «Спартака» в очном матче команд в 21-м туре РПЛ (2:1). Напомним, ранее ЭСК признала, что главный арбитр встречи Сергей Иванов правильно засчитал гол полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса на 90+2-й минуте.

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