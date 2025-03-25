Хет-трик критиковавшего матчи сборной России игрока помог команде разгромить Замбию

Сборная России по футболу на своем поле обыграла Замбию в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 25 марта, в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Илья Вахания. Во второй половине игры Глушенков отличился еще дважды, оформив хет-трик. Еще один мяч забил Алексей Батраков.

В сентябре прошлого года Глушенков критиковал соперников россиян по товарищеским матчам. Он заявил, что «бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму», комментируя пропуск товарищеских матчей сборной России с Таиландом и Вьетнамом, на которые он не попал из-за перелома руки.

Ранее сборная России 19 марта в Москве в товарищеском матче разгромила Гренаду. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Россияне, отстраненные от международных турниров, в следующем товарищеском матче дома встретятся с Нигерией. Место и время проведения игры станут известны позднее.