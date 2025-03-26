Гол экс-зенитовца Рондона помог Венесуэле обыграть Перу

Сегодня, 26 марта, завершился матч квалификации чемпионата мира — 2026, в котором сборная Венесуэлы принимала национальную команду Перу. Встреча на стадионе «Эстадио Монументаль де Матурин» в Матурине (Монагас, Венесуэла) завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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На 41-й минуте единственный мяч с пенальти забил экс-форвард «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон.

Таким образом, сборная Венесуэлы вышла на седьмое место в турнирной таблице отбора к чемпионату мира в Канаде, США и Мексике. На счету команды 15 очков, она вырвалась в зону стыковых матчей, опередив Боливию (14). Сборная Перу располагается на предпоследней девятой строчке. В её активе 10 очков.