Кокорин объяснил свои слова о РПЛ

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, зачем он назвал Российскую Премьер-Лигу "говном".

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«В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет. «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич. Просто интересно было. Работает. Прошло 3-4 года, как я уехал, а все еще работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов», — заявил Кокорин «РБ Спорт».

Экс-форвард сборной России Александр Кокорин покинул чемпионат России в январе 2021 года и перебрался из «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». Помимо красно-белых, в России Кокорин выступал за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В настоящее время он выступает за кипрский клуб «Арис». В текущем сезоне он провёл 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость этого 34-летнего нападающего составляет 700 тысяч евро.