Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что находится в депрессивном состоянии после игр санкт-петербургского «Зенита». Боярский является давним болельщиком сине-бело-голубых, которые в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

«Сильно переживаю за команду. Всё-таки победы «Зенита» всегда окрыляют, а тут такое депрессивное состояние. Не дай бог, чтобы оно передавалось игрокам. Последние игры оставляют серьёзный осадок и волнение за то, что «Зенит» может не занять первое место. Потому что «Спартак» играет очень азартно, рьяно, и «Зенит» не готов к такой игре. Конечно, я как болельщик «Зенита» буду надеяться на победу до конца, буду болеть за «Зенит». Но не признавать успеха «Краснодара» и «Спартака» было бы тоже достаточно неверно», — приводит слова Боярского ТАСС.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). ЦСКА — шестой. Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.