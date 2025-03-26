Капитан «Акрона» рассказал о первом разговоре с Дзюбой в команде

Капитан «Акрона» Константин Савичев рассказал о первом разговоре нападающим Артёмом Дзюбой в команде.

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– Вы общались, когда он только пришёл?

– Конечно. Я позвонил ему как только вышла новость. Мы ведь были знакомы ещё по «Спартаку». Предложил встретиться, рассказать о городе и команде. Мы посидели, тепло пообщались. Он очень интересовался всем тем, что происходит с «Акроном» и что это вообще за клуб. Одно дело узнавать из прессы, а другое из первоисточника. Мы общались часа полтора-два.

– Такая быстрая интеграция Дзюбы в коллектив вас удивила?

– Нет. В его карьере же были не только топ-клубы. Томск, Тула, Ростов. Всё это показывает его большой профессионализм и мастерство. Плюс он очень открытый и простой человек. В коллектив он влился замечательно, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.