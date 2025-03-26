Кокорин оценил вариант с возвращением в РПЛ

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин исключил возможность возвращения в Российскую Премьер-Лигу.

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«Вернусь ли я играть в РПЛ? Не вернусь. Скорее всего завершу карьеру не в РПЛ. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Я так не планировал. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой», — заявил Кокорин «РБ Спорт».

В настоящее время Александр Кокорин выступает за кипрский клуб «Арис». В текущем сезоне он провёл 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего нападающего составляет 700 тысяч евро.