Семшов назвал фаворитов в борьбе за золото в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, кто будет бороться за чемпионство в МИР РПЛ в нынешнем сезоне.

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В турнирной таблице лидирует «Краснодар» (46 очков). Следом идут «Спартак» и «Зенит», у которых по 43 очка.

— Безусловно, любая команда имела бы прекрасные шансы, но в конце концов выигрывает тот, кто способен показывать стабильную игру даже к концу сезона. Мы видим, что многие не справляются с этой задачей. Тот же «Зенит» имеет замечательный состав, но уже успел растерять очки. «Спартак» начал неудачно, однако великолепно провёл осень и весну. «Краснодар» отличается большим постоянством, однако не имеет опыта в гонке за кубок. В числе основных претендентов я вижу именно их. Не исключаю, что вклинится кто‑то рангом пониже, но думаю, что золото разыграет тройка лидеров, — приводит слова Семшова RT.

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