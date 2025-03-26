Сборная Аргентины выполнила 37 передач перед вторым голом в ворота Бразилии.

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Сегодня «альбиселесте» разгромили бразильскую сборную (4:1) и после 14 туров лидируют в отборе в Южной Америке.

Перед голом Энцо Фернандеса на 12-й минуте аргентинцы завершили розыгрыш из 37 последовательных передач без перехватов.

Это второй по продолжительности комбинационный розыгрыш, завершившийся голом, в рамках текущего отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке. В 2023 году сборная Венесуэлы забила в ворота Чили после 56 передач.