Карпин станет участником игры «Что? Где? Когда?»

По информации СМИ, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин станет участником интеллектуальной телевизионной игры "Что? Где? Когда?".

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Сообщается, что 56-летний специалист получил приглашение принять участие в программе в качестве амбассадора букмекерской компании BetBoom, которая осенью 2024 года стала официальным беттинговым партнером сборной России по футболу, а в марте 2025 года - официальным партнером игры "Что? Где? Когда?".

Планируется, что первый эфир с участием тренером состоится 30 марта в рамках весенней серии игр. По информации источника, "за столом игроков мы его вряд ли увидим".

Напомним, команда игроков сборной России вместе с главным тренером Леонидом Слуцким в мае 2016 года приняла участие во второй игре летней серии игр Что? Где? Когда?" и одержала победу над телезрителями со счётом 6:4.