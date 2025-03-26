Sport Baza: Карпин станет участником игры "Что? Где? Когда?"

Rusfootball

По информации СМИ, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин станет участником интеллектуальной телевизионной игры "Что? Где? Когда?".

Карпин станет участником игры «Что? Где? Когда?»
© Rusfootball

Сообщается, что 56-летний специалист получил приглашение принять участие в программе в качестве амбассадора букмекерской компании BetBoom, которая осенью 2024 года стала официальным беттинговым партнером сборной России по футболу, а в марте 2025 года - официальным партнером игры "Что? Где? Когда?".

Планируется, что первый эфир с участием тренером состоится 30 марта в рамках весенней серии игр. По информации источника, "за столом игроков мы его вряд ли увидим".

Напомним, команда игроков сборной России вместе с главным тренером Леонидом Слуцким в мае 2016 года приняла участие во второй игре летней серии игр Что? Где? Когда?" и одержала победу над телезрителями со счётом 6:4.

Футбол
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ