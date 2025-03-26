Игрок «Зенита» раскрыл, что случилось в раздевалке после игры со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на последние новости в СМИ касаемо своей команды. Накануне возникли слухи, что в раздевалке сине-бело-голубых произошёл ряд конфликтов и эмоциональных бесед после поражения в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). Однако Мостовой эту информацию не подтвердил — руководство не посылало игроков на три буквы, а Максим Глушенков не устраивал перепалку с Сергеем Семаком (ранее об этих инцидентах сообщали некоторые телеграм-каналы).

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