Максим Глушенков отказался продолжать тренировку с «Зенитом» из-за холода.

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Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Глушенков ушел с тренировки «Зенита» со словами: «Чо-то холодно». Именно так 25-летний футболист мотивировал отказ продолжать одно из недавний занятий в клубе. Источники в «Зените» утверждают, что Максим в целом в последнее время тренируется спустя рукава. И это напрямую связано с его недовольством Семаком и его методами работы», – написал Карпов.

Ранее сообщалось, что после игры со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (1:2) Максим Глушенков перебил Сергей Семака во время речи в раздевалке, сказав ему: «Учись тренировать».

Также в СМИ появилась информация, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев после игры зашел в раздевалку команды и высказал игрокам свое недовольство в жесткой и громкой форме.