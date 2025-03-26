Кокорин рассказал об отношении к россиянам в Европе

Кокорин об отношении к россиянам в Европе: «Я в Монако был, всю Италию объездил на русских номерах с флагом – вообще ничего, не думал, что кто-то камень кинет. С чего вдруг? Что я сделал?»
Александр Кокорин не заметил плохого отношения к россиянам в Европе.
«Футболистам вообще спокойно. Если этой темы касаться, у меня вообще ни разу проблем не было. Я на русских номерах по Италии ездил в разгар этого всего, с русским флагом. Везде я был. Когда все кричат: «Вот там где-то!» Я в Монако был, я всю Италию объездил на машине дорогой. Я не боялся на русских номерах кататься, я не думал, что мне сейчас кто-то камень кинет. С чего вдруг? Что я сделал? Вообще ничего не было. Для меня это тоже дикость: мол, русский народ пытались где-то в чем-то ограничивать. Ни разу я не видел», – сказал нападающий кипрского «Ариса».