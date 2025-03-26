Дюков заявил, что РФС обсуждает с Мажичем продление контракта

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил «Матч ТВ», что видит улучшение в качестве работы арбитров при главе департамента судейства РФС Милораде Мажиче.

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Ранее председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев в интервью «Матч ТВ» подтвердил намерение активировать опцию продления контракта с Мажичем.

— Действительно ли было принято решение о пролонгировании контракта с Милорадом Мажичем и почему?

— И РФС, и Милорад Мажич заинтересованы в продолжении нашего сотрудничества. Возможность этого продолжения обсуждается. Пока новый контракт не подписан, но, вполне возможно, что это произойдет.

— При нем судейство прогрессирует?

— Безусловно, мы видим, что судейские ошибки остаются. И иногда в судействе случаются достаточно резонансные ситуации. Но если посмотреть на динамику в целом, то мы видим определенный прогресс в качестве работы арбитров. На мой взгляд, оно растет, — сказал Дюков «Матч ТВ».

Мажичу 52 года, серб возглавил департамент судейства РФС летом 2023 года, заключив двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.