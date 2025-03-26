Сборная России проведет матч с Ираном

Национальная команда России проведёт товарищеский матч со сборной Ирана в октябре, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова главы федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

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По информации источника, игра состоится 6 октября и будет приурочена к подготовке иранской команды к чемпионату мира — 2026.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовскую паузу подопечные Валерия Карпина сыграли с Гренадой (5:0) и с Замбией (5:0).