В «Зените» прокомментировали новость об уходе Глушенкова с тренировки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова с тренировки команды.

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Сегодня, 26 марта, инсайдер Иван Карпов сообщил, что Глушенков покинул тренировку «Зенита» в формулировкой: «Чо-то холодно». Также источник отметил, что в последнее время 25-летний игрок не выкладывается на тренировках петербургской команды, что является следствием недовольства тренерскими методами наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Бездарный вымысел», – цитирует Медведева Sport24.

В минувшем матче сборной России против Замбии (5:0) Глушенков отметился хет-триком, забив первые голы в составе национальной команды.

Всего в нынешнем сезоне Глушенков сыграл в 17 матчах, в которых забил десять голов и сделал две результативные передачи.

Хавбек перешел в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.