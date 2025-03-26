«Локомотив» намерен обсудить продление контракта защитника Сильянова

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев заявил «Матч ТВ», что клуб намерен обсудить продление контракта с футболистом.

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Сильянову 24 года, его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

— Пока разговора о продлении контракта с «Локомотивом» не было. У нас запланирована встреча. Понятно, что по окончании чемпионата остается всего год контракта. Соответственно, это самое время или продлить соглашение, или думать о каком‑то трансфере летом. Думаю, эта встреча будет в ближайшее время. Изначально клуб хочет продлить футболиста, вопрос в условиях, которые будут предложены с учетом внутреннего лимита, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча 22‑го тура МИР РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» смотрите в пятницу на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru с 18:25 по московскому времени.