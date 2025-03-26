«Барселона» может продлить контракт с Фати, чтобы снизить нагрузку на бюджет

«Барселона» может продлить контракт с Ансу Фати для снижения нагрузки на бюджет.

По информации Diario Sport, контракт с вингером может быть продлен еще на 3 года – до 2030-го. Продление позволило бы распределить зарплату Фати на более длительный срок, снизив тем самым нагрузку на бюджет, чтобы обеспечить лучшее соблюдение финансового фэйр-плей перед летним трансферным окном.

Действующий контракт Фати с «Барселоной» истекает летом 2027 года – по нему Ансу получит 12 млн евро до вычета налогов в сезоне-2025/26 и 14 млн – в сезоне-2026/27. В случае продления зарплата вингера составит 5,2 млн евро брутто в год. Дополнительно «Барселона» предложит Фати определенные бонусы, чтобы убедить его продлить соглашение.

Отмечается, что аналогичную схему каталонский клуб использовал с Самюэлем Умтити в 2022 году, продлив его контракт до 2026-го.

В этом сезоне Фати провел 4 матча в Ла Лиге. В последний раз он выходил на поле в Кубке Испании 4 января.