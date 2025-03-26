Гладилин объяснил, почему сборной России стоит и дальше играть в Москве

Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о предпочитаемом месте проведения матчей сборной России по футболу.

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"Стоит ли и дальше играть в Москве? Думаю, что да. Все же костяк футболистов собран из московских клубов, да и база находится в Новогорске. Это очень удобно, я говорю именно про футболистов. Конечно, болельщики в любом городе хотели бы у себя на стадионе увидеть сборную, это понятно. Но если говорить именно об удобстве для футболистов, то лучше и дальше играть в столице", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".

Сборная России по футболу во время мартовского учебно-тренировочного сбора провела два товарищеских матча - против команд Гренады (5:0) и Замбии (5:0). Местом проведения этих матчей был расположенный в Москве домашний стадион футбольного клуб "Динамо" "ВТБ Арена". При этом в ноябре 2024 года сборная России провела свои домашние матчи в Краснодаре и в Волгограде.

На данный момент у национальной команды запланирован, как минимум, один товарищеский матч, который должен пройти в России - соперником россиян станет команда Нигерии.