РФС ведет переговоры о матче России и Колумбии

РФС ведет переговоры о матче России с Колумбией.

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Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в посольстве России в Колумбии. Товарищеский матч может состояться в 2026 году.

Кроме того, планируются товарищеские матчи сборных России и Колумбии по пляжному футболу и футзалу и другие совместные активности. Также в ближайшем будущем возможно проведение матчей между российскими и колумбийскими клубами.

Во время прошедшей международной паузы сборная России U21 провела два товарищеских матча с командой Колумбии U20. Первая игра завершилась победой колумбийцев (1:0), во второй команды сыграли вничью (2:2).