Отец Глушенкова отреагировал на новости о заносчивом поведении сына в «Зените»
Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, отреагировал на последние новости о своём сыне в СМИ. Накануне появились слухи, что футболист халатно относится к тренировкам в «Зените» и демонстрирует пренебрежительное отношение к главному тренеру команды Сергею Семак.
«Слишком много негатива идет от журналистов на Максима. Второй день вижу, что пишут всякий бред. Вы видели слова Карпина? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Все, что пишут про Максима — бред. Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. И то, что Максим плохо тренируется, тоже неправда. Почему именно на Максима льется негатив? Потому что у «Зенита» сейчас нет результата, а Максим — авторитетный человек. Вот на него и накатывает волна», — приводит слова Глушенкова-старшего Sport24.