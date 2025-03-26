Отец Глушенкова отреагировал на новости о заносчивом поведении сына в «Зените»

Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, отреагировал на последние новости о своём сыне в СМИ. Накануне появились слухи, что футболист халатно относится к тренировкам в «Зените» и демонстрирует пренебрежительное отношение к главному тренеру команды Сергею Семак.

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