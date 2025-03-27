Тренер ЦСКА назвал лучшее качество махачкалинского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от предстоящего матча против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

«Махачкалинское «Динамо» — очень неприятная команда. Мы играли против них в чемпионате, было очень тяжело. В Махачкале очень тяжелое поле. Они команда бойцов, это их самое лучшее качество. Их тренер долго в футболе. Эта команда, которая бьется за каждый мяч и за каждый участок поля. У нас будет очень непростая игра. Соперник действует плотно от обороны, показывает прессинг и физический футбол», — заявил Николич «Матч ТВ».

В матче первого круга между этими командами была зафиксирована минимальная победа ЦСКА со счётом 0:1. Единственный гол забил Тамерлан Мусаев.

После 21-го тура ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 38 очков. «Динамо» Махачкала, набрав 21 очко, располагается на десятой позиции. Таким образом, между командами сохраняется разрыв в 17 очков.

Следующий матч между этими соперниками состоится 29 марта на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арена».