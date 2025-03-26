«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с голом «Спартака»

«Зенит» в соцсетях опубликовал раскадровку видео, фиксирующего офсайд полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в моменте с победным голом в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

Мартинс забил на 90-й минуте игры. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет возможного офсайда. Представители «Зенита» посчитали, что мяч был забит из положения «вне игры». ЭСК РФС признала, что взятие ворот было засчитано правильно.

«В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Черный день ВАРа», в котором использована офсайдная линия, проведенная ВАР на момент паса на Мартинса», — приводит официальный сайт «Зенита» слова председателя правления петербургского клуба Александра Медведева.

Также петербургский клуб опубликовал раскадровку видео, которое «Зенит» опубликовал накануне, где так же были предоставлены доказательства того, что гол «Спартака» был забит из офсайда.

«Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ, набрав в 21 матче 43 очка. Столько же очков в активе у «Спартака», красно-белые идут выше по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 46 очками.

Ближайший матч «Зенит» проведет в воскресенье, 30 марта. На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые примут казанский «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск