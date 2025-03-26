Зобнин поделился мнением о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о резонансном переходе Александра Соболева из московского клуба в «Зенит». Трансфер состоялся в прошлое летнее трансферное окно. Зобнин считает, что Соболев не должен был играть за «Спартак», раз ему этого не хотелось.

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