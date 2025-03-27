Тренер «Оренбурга»: у нас есть силы и возможности, чтобы выиграть у «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 29 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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«На такие игры не тяжело мотивировать и готовить команду, потому что когда играешь против сильной команды, мотивация всегда есть. Так и будет в этой игре. Жду интересную игру. Другую — не так, как было против «Ростова» и против «Факела». Думаю, будет и красивой. Наша работа — попробовать выиграть. Пойти в Москву и попробовать выиграть. Думаю, что у нас силы и возможности есть. Конечно, это всё слова, надо показать в субботу», — сказал Слишкович в интервью клубной пресс-службе.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 21 матч. «Динамо» (39) располагается на пятой строчке.