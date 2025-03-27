Сперцян пропустит матч с «Факелом»

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не сыграет в матче 22-го тура РПЛ с "Факелом".

По информации источника, уже на следующей неделе ожидается, что футболист вернется в общую группу, сейчас он работает индивидуально.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года.

"Краснодар" в 22-м туре Российской Премьер-Лиги примет на своем поле воронежский "Факел", встреча состоится в воскресенье, 30-го марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.