Игрок «Спартака» Зобнин поделился мнением о 21-летнем Данииле Зорине

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о футболисте московского клуба Данииле Зорине, выступающем на правах аренды за грозненский «Ахмат».

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«Даня Зорин — хороший футболист, молодой, перспективный, конечно ему играть нужно. Если ему сказали в «Ахмате», что он будет играть, то наверное это нормальное решение уйти туда. Может научится на новой позиции играть. Мне кажется для Зорина ближайший матч против «Спартака» — дополнительная мотивация», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».

21-летний Зорин перебрался в «Ахмат» в зимнее трансферное окно. За это время полузащитник успел принять участие в четырёх матчах грозненцев, в которых забил один гол.

30 марта «Ахмат» на своём поле будет принимать московский «Спартак». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:0 мск.