«Праздник удался». Семшов высказался о матче Россия — Замбия

Российский тренер и бывший футболист Игорь Семшов поделился эмоциями о товарищеском матче, в котором сборная России разгромила национальную команду Замбии со счётом 5:0.

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«Праздник удался. Пришли болельщики, им понравилось. Ребята молодцы, что не остановились, а играли до конца матча, когда уже понятно было, что мы выиграем. Я сам был на матче и видел, как болельщики радовались, что футболисты сборной России старались забить как можно больше», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России одержала восемь подряд побед в товарищеских матчах с общей разницей 44:0. Следующий матч команды Валерия Карпина со сборной Нигерии состоится 6 июня.

Крупнейшая победа сборной России по футболу: