Гендиректор «Акрона» покинет клуб

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов завершит работу в клубе в конце июля 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Отмечается, что 42-летний Алексей Власов покинет «Акрон» после четырёх лет во главе клуба из-за желания посвятить больше времени семье.