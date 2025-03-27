Моуринью может пригласить вратаря «Манчестер Сити» в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью присматривается к голкиперу английского «Манчестер Сити» Эдерсону, сообщает Manchester Evening News. По информации источника, португальский специалист хочет усилить свою команду на фоне неудач в этом сезоне.

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По состоянию на сегодняшний день «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на девять очков при игре в запасе. Этот сезон — дебютный для Моуринью во главе «Фенербахче».

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Ранее сообщалось, что «горожане» готовы будут расстаться с 31-летним бразильским голкипером грядущим летом.