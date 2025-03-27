Дюков: Россия хочет выступать с флагом и гимном на международной арене

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рассчитывает на допуск российских команд на международные турниры под национальным флагом и с гимном РФ.

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— Вы сказали, что надеетесь на то, что решение по нашим командам изменится в этом году. Речь про выступление в нейтральном статусе и на нейтральных полях?

— Мы хотим выступать под своим флагом и со своим гимном, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.